Р. Ротенберг: как вот Карякин будет играть в партии? Он не рассказывает, я спрашивал

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашней победы над московским «Спартаком» (3:2) рассказал о стиле игры армейского клуба и про общение с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

«Фёдоров сказал, что СКА играет в хоккей «север-юг»? Это в НХЛ так говорят, значит вертикальный хоккей. И в футболе так тоже играют. «Север-юг» – это двигать шайбу вперёд. А всё, что касается секретов, зачем нам раскрывать карты? Тогда будет неинтересно. Зачем тогда сопернику нас разбирать, собрания проводить? Они включат мою пресс-конференцию, я им всё расскажу, нам будет сложнее. А мы хотим побеждать. В шахматах же тоже соперники не раскрывают заранее свои тактики. Как вот Карякин будет играть в следующей партии, на бис? Я вот не знаю, он мне не рассказывает, я спрашивал», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.