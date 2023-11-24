Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин: я спас НХЛ вместе с Кросби

Овечкин: я спас НХЛ вместе с Кросби
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что он и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменили Национальную хоккейную лигу.

«Мы спасли лигу. Сейчас уже пришло новое поколение, и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу. Теперь новое поколение должно доказать, что я не прав, доказать, что мы не лучшие», – приводит слова Овечкина The Athetic.

Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1363 встречах, в которых забросил 827 шайб, отдал 670 результативных передач и суммарно набрал 1497 очков при общем показателе полезности «+70». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 67 голов.

Материалы по теме
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека? В Америке назвали точное место Ови в истории хоккея
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека? В Америке назвали точное место Ови в истории хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android