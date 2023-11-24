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«Вынуждены были принять непростое решение». Курьянов — об обмене Шулака в «Адмирал»

«Вынуждены были принять непростое решение». Курьянов — об обмене Шулака в «Адмирал»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал обмен защитника Либора Шулака в «Адмирал».

«Непростое решение, но мы вынуждены были его принять из-за лимита на количество легионеров в команде. Благодарим Либора за честную работу, профессионализм и прекрасные человеческие качества. По самоотдаче к нему никаких претензий, выходя на лёд, он в каждом матче горел желанием победить. Нам было крайне важно в результате обмена сохранить для Шулака контрактные условия и обеспечить ему максимально комфортный переход. «Адмиралу» возвращение лидера обороны прошлого сезона наверняка поможет решить свои задачи. Либор сможет там много играть, в том числе в большинстве, и радовать болельщиков. Желаем ему удачи и не прощаемся – говорим «до свидания»!» — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.

Напомним, 29-летний игрок обороны перешёл в «Авангард» из дальневосточного клуба в мае 2023 года. В текущем сезоне на счету Либора 31 матч, где он забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

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