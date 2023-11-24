Бабаев — о турнире НХЛ без сборной России: не думаю, что так решили сами хоккеисты

Известный агент Шуми Бабаев высказал мнение относительно возможного пропуска сборной России международного турнира сборных, организованного НХЛ. Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года. В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция.

«Это не только по нам удар, но и по ним тоже. Проводя этот турнир без России, НХЛ стреляет себе в ногу. Российские игроки – одни из ведущих в североамериканской лиге, они набирают много очков, постоянно на слуху, привлекают спонсоров, на них ходят зрители. Но, думаю, что это ещё не окончательное решение.

Там очень хорошо работает профсоюз. И для них, и для НХЛ в целом нет разницы, кто какой национальности – это бизнес. Определённые федерации начинают говорить, что их игроки не должны играть с Россией, ещё что-то. Но сейчас в клубах НХЛ нет никакого разделения, все находятся вместе. Вместе на льду, вместе ходят в рестораны, проводят свободное время, и вдруг нам заявляют, что кто-то с кем-то не хочет играть… Я не думаю, что это идёт от хоккеистов…. Посмотрим, повторю, ещё окончательного решения нет, надеюсь, что оно будет правильным», – цитирует Бабаева «Спорт уик-энд».