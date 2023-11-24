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«Северсталь» потерпела седьмое поражение в восьми матчах, уступив «Амуру» в Хабаровске

«Северсталь» потерпела седьмое поражение в восьми матчах, уступив «Амуру» в Хабаровске
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Северсталью». Уверенную победу в матче одержали хабаровчане со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2023, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
6 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Барулин (Щемеров, Бочаров) – 06:52 (5x5)     1:1 Пилипенко (Аймурзин) – 10:46 (5x5)     2:1 Бочаров (Барулин, Коршков) – 14:19 (5x5)     3:1 Лапин (Грецкий, Гиздатуллин) – 19:41 (5x5)     4:1 Грецкий (Гиздатуллин, Дрозг) – 38:30 (5x5)     5:1 Ли (Хохлачёв) – 47:28 (5x4)     5:2 Пилипенко (Ильин) – 53:09 (4x4)     6:2 Грачёв – 55:05 (5x5)    

Дублем в составе череповчан отметился нападающий Кирилл Пилипенко. За «Амур» забивали Владислав Барулин, Станислав Бочаров, Сергей Лапин, Вячеслав Грецкий, Кэмерон Ли и Евгений Грачёв. Ворота команд защищали голкиперы Дмитрий Лозебников и Константин Шостак.

«Северсталь» потерпела седьмое поражение в последних восьми матчах, проиграв три матча подряд. В следующем матче череповчане встретятся с «Адмиралом» 26 ноября. «Амур» одержал вторую победу кряду и в следующем матче примет на своей площадке «Сочи».

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