«Северсталь» потерпела седьмое поражение в восьми матчах, уступив «Амуру» в Хабаровске

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Северсталью». Уверенную победу в матче одержали хабаровчане со счётом 6:2.

Дублем в составе череповчан отметился нападающий Кирилл Пилипенко. За «Амур» забивали Владислав Барулин, Станислав Бочаров, Сергей Лапин, Вячеслав Грецкий, Кэмерон Ли и Евгений Грачёв. Ворота команд защищали голкиперы Дмитрий Лозебников и Константин Шостак.

«Северсталь» потерпела седьмое поражение в последних восьми матчах, проиграв три матча подряд. В следующем матче череповчане встретятся с «Адмиралом» 26 ноября. «Амур» одержал вторую победу кряду и в следующем матче примет на своей площадке «Сочи».