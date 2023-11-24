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Бурмистров рассказал о реакции фанатов «Спартака» на его безголевую серию

Бурмистров рассказал о реакции фанатов «Спартака» на его безголевую серию
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Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров рассказал, как фанаты красно-белого клуба подбадривали его во время безголевой серии. Форвард забросил свою первую шайбу в сезоне лишь 18 ноября в матче с «Ладой» (5:3).

«Я, если честно, никогда не читаю комментарии, что пишут люди. На улице часто встречаю фанатов, болельщиков. Все позитивно отзываются о наших играх. Меня подбадривали, когда безголевая серия была: давай, мы верим, что скоро забьёшь. Поэтому нормально к общению отношусь. В этом сезоне пока ничего не встречал негативного», — приводит слова Бурмистрова Legalbet.

В текущем сезоне на счету 32-летнего форварда 26 матчей, в которых Бурмистров забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.

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