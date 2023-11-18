«Было тяжело, нападающий должен забивать». Бурмистров — о безголевой серии

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров, забросивший сегодня свою первую шайбу в нынешнем сезоне, поразив ворота «Лады» (5:3), рассказал, насколько тяжело было переживать безголевую серию.

«Старался не обращать внимания. Было, конечно, тяжело. Всегда думаешь, что ты нападающий, а значит, должен забивать голы. У нас сумасшедший коллектив, меня поддерживали каждый день: тренеры, персонал, игроки. Говорили: «Саша, не обращай внимания. Ты забьёшь, мы в тебе не сомневаемся. Просто играй, наслаждайся хоккеем», — сказал Бурмистров в интервью Legalbet.

В текущем сезоне на счету Бурмистрова 9 (1+8) очков в 24 матчах за команду Алексея Жамнова. Это первый сезон 32-летнего форварда в составе красно-белых.