Назаров: финны на границе облизываются и смотрят с завистью на наш спорт, бензин и пиво

Известный тренер Андрей Назаров высказался о финнах.

«В Санкт-Петербурге два топ-клуба: «Зенит» и СКА. Финны на границе облизываются и смотрят с завистью на наш спорт, бензин и пиво. Думаю, что они подурачатся и снова возьмутся за голову, либо же глава «Газпрома» Алексей Борисович Миллер в очередной раз прорубит окно в Европу.

Скоро в Финляндии поймут, какую ошибку они допустили. Спорт в России растёт семимильными шагами, в Санкт-Петербурге скоро будет новая хоккейная арена – крупнейшая в Европе. Там со СКА во главе с молодым тренером Романом Ротенбергом мог бы сыграть «Йокерит», но финский клуб зачем-то сам себя утопил», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.