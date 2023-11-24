Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон» проиграл второй раз за три матча, пропустив пять голов от «Детройта»

«Бостон» проиграл второй раз за три матча, пропустив пять голов от «Детройта»
Комментарии

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2023, пятница. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Комфер (Гостисбер, Рэймонд) – 05:13 (pp)     0:2 Дебринкэт – 15:01     1:2 Дебраск (Пастрняк, Заха) – 23:00 (pp)     1:3 Фаббри (Спронг, Дебринкэт) – 33:24     2:3 Хайнен (Койл, Лорей) – 44:12     2:4 Ларкин (Комфер, Фаббри) – 45:07 (pp)     2:5 Перрон – 58:15    

В составе «красных крыльев» голы забили Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт, Робби Фаббри, Дилан Ларкин и Дэвид Перрон. Все, кроме капитана «Детройта» и Перрона, добавили к шайбам по одной передаче. Российский нападающий «красных крыльев» Клим Костин не отметился результативными действиями.

В составе «Брюинз» шайбы забросили Джейк Дебраск и Дэнтон Хайнен. Очки за результативные передачи получили Давид Пастрняк, Павел Заха, Чарли Койл и Мэйсон Лорей.

Материалы по теме
Видео
«Бостон» нанёс поражение «Флориде» в выездном матче НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android