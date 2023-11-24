«Бостон» проиграл второй раз за три матча, пропустив пять голов от «Детройта»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).
НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2023, пятница. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Комфер (Гостисбер, Рэймонд) – 05:13 (pp) 0:2 Дебринкэт – 15:01 1:2 Дебраск (Пастрняк, Заха) – 23:00 (pp) 1:3 Фаббри (Спронг, Дебринкэт) – 33:24 2:3 Хайнен (Койл, Лорей) – 44:12 2:4 Ларкин (Комфер, Фаббри) – 45:07 (pp) 2:5 Перрон – 58:15
В составе «красных крыльев» голы забили Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт, Робби Фаббри, Дилан Ларкин и Дэвид Перрон. Все, кроме капитана «Детройта» и Перрона, добавили к шайбам по одной передаче. Российский нападающий «красных крыльев» Клим Костин не отметился результативными действиями.
В составе «Брюинз» шайбы забросили Джейк Дебраск и Дэнтон Хайнен. Очки за результативные передачи получили Давид Пастрняк, Павел Заха, Чарли Койл и Мэйсон Лорей.
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