«Бостон» проиграл второй раз за три матча, пропустив пять голов от «Детройта»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

В составе «красных крыльев» голы забили Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт, Робби Фаббри, Дилан Ларкин и Дэвид Перрон. Все, кроме капитана «Детройта» и Перрона, добавили к шайбам по одной передаче. Российский нападающий «красных крыльев» Клим Костин не отметился результативными действиями.

В составе «Брюинз» шайбы забросили Джейк Дебраск и Дэнтон Хайнен. Очки за результативные передачи получили Давид Пастрняк, Павел Заха, Чарли Койл и Мэйсон Лорей.