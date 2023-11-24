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Флёри планирует надеть специальный шлем на матч НХЛ. «Миннесоте» грозит крупный штраф

Флёри планирует надеть специальный шлем на матч НХЛ. «Миннесоте» грозит крупный штраф
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Известный хоккейный агент Аллан Уолш прокомментировал ситуацию с канадским голкипером «Миннесоты Уайлд» Марком-Андре Флёри. Вратарь подготовил специальный шлем в честь Ночи наследия коренных американцев и своей жены Вероники, которая является зарегистрированным членом племени в Канаде. Однако НХЛ запретила 38-летнему спортсмену не только выйти в маске на матч, но даже поучаствовать в ней и на разминке.

«Марк-Андре Флёри заявил, что всё равно планирует надеть маску и заплатить штраф. НХЛ тогда пригрозила организации «Уайлд» дополнительным значительным штрафом», — говорится в сообщении.

Отметим, что в ночь с 24 на 25 ноября «Миннесота» на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) примет «Колорадо Эвеланш». Встреча стартует в 4:30 мск.

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