Четыре передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Вашингтон»
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.
В составе победителей отличились Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Эван Бушар и Леон Драйзайтль (дубль). Нападающий Коннор Макдэвид записал на свой счёт четыре результативные передачи.
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в третьем периоде, однако взятие ворот не было засчитано из-за нарушения процедуры вбрасывания.
Свой следующий матч «Вашингтон» проведёт 28 ноября с «Сан-Хосе Шаркс», начало встречи — в 06:30 мск. «Эдмонтон» встретится с «Анахаймом» 27 ноября, игра начнётся в 05:00 мск.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
0 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Драйзайтль, Деарне) – 14:10 0:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 15:24 0:3 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 23:44 (pp) 0:4 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 24:48 (pp) 0:5 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 38:37 (pp)
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