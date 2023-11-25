Четыре передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Вашингтон»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

В составе победителей отличились Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Эван Бушар и Леон Драйзайтль (дубль). Нападающий Коннор Макдэвид записал на свой счёт четыре результативные передачи.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в третьем периоде, однако взятие ворот не было засчитано из-за нарушения процедуры вбрасывания.

Свой следующий матч «Вашингтон» проведёт 28 ноября с «Сан-Хосе Шаркс», начало встречи — в 06:30 мск. «Эдмонтон» встретится с «Анахаймом» 27 ноября, игра начнётся в 05:00 мск.