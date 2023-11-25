Кучеров установил новый рекорд «Тампы», сумев превзойти достижение Сан-Луи

В эти минуты на «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В концовке второго периода гости впереди — 3:2.

В начале второго отрезка «молнии» забросили три шайбы подряд, каждый раз использовав большинство. Три заброшенные шайбы гостей уложились за 4 минуты 20 секунд, и в каждой из голевых комбинаций принял участие российский нападающий Никита Кучеров, набравший за это время 3 (1+2) очка.

Проводящий всю карьеру в НХЛ за «Тампу» 30-летний Кучеров 17-й раз набрал три очка в одном периоде, выйдя на чистое первое место в истории клуба в этой номинации. Ранее российский форвард делил рекорд «молний» с известным в прошлом канадским форвардом Мартеном Сан-Луи, который 16 раз набирал три очка за период в период своей карьеры в «Тампе».