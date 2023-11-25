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Александр Романов установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

Александр Романов установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» встречалась с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский защитник победителей Александр Романов провёл по ходу матча на площадке в общей сложности 30 минут и 2 секунды, установив личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ.

В начале первого периода из-за травм выбыли сразу два игрока обороны клуба с Лонг-Айленда – Адам Пелек и Себастьян Ахо. Таким образом, клуб провёл большую часть матча регулярного чемпионата НХЛ с четырьмя защитниками – Ноа Добсоном, Александром Романовым, Райаном Пулоком и Скоттом Мэйфилдом.

Напомним, сегодня Александр Романов стал автором двух результативных передач.

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