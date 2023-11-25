Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл» на выезде
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Ванкувером». Уверенную победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 5:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Блюгерс – 05:05 (sh) 0:2 Джошуа (Гарланд, Оман) – 32:07 1:2 Картье (Данн) – 37:29 1:3 Лафферти (Гронек, Хьюз) – 49:43 1:4 Хёгландер (Оман) – 52:38 1:5 Михеев – 57:30
Пятую шайбу в концовке матча забросил российский нападающий Илья Михеев. Этот гол стал седьмым для россиянина в текущем сезоне. Две результативные передачи на счету Коннора Гарланда. Вратарь «Кэнакс» Тэтчер Демко пропустил один гол и отразил 23 броска по воротам.
«Ванкувер» одержал вторую победу в последних пяти матчах и взял реванш у «Сиэтла» за поражение недельной давности в Ванкувере. «Сиэтл» потерпел второе поражение в последних пяти матчах. Третий и заключительный матч между этими командами пройдёт 23 февраля 2024 года в Сиэтле.
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