Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл» на выезде

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Ванкувером». Уверенную победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 5:1.

Пятую шайбу в концовке матча забросил российский нападающий Илья Михеев. Этот гол стал седьмым для россиянина в текущем сезоне. Две результативные передачи на счету Коннора Гарланда. Вратарь «Кэнакс» Тэтчер Демко пропустил один гол и отразил 23 броска по воротам.

«Ванкувер» одержал вторую победу в последних пяти матчах и взял реванш у «Сиэтла» за поражение недельной давности в Ванкувере. «Сиэтл» потерпел второе поражение в последних пяти матчах. Третий и заключительный матч между этими командами пройдёт 23 февраля 2024 года в Сиэтле.