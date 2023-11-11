Русские помогают «Ванкуверу» быть самой забивной командой НХЛ. Долго ли это продлится?

Зачастую команды набирают пик формы не тогда, когда этого все ожидали, а уже тогда, когда они вроде бы прошли свой лучший период. Это касается, например, прошлогоднего «Бостона» в регулярке — да и нынешний сезон команда Джима Монтгомери начала великолепно. «Ванкувер» блестяще провёл вторую половину сезона-2021/2022, и перед стартом прошлого сезона казалось, что импульс от назначения Брюса Будро придаст сил на успешную регулярку. Однако очень быстро менеджеры и тренер переругались, что привело к скандальной отставке.

Назначение Рика Токкета выглядело максимально сомнительным шагом: несмотря на то что журналисты (по дружбе, может быть?) регулярно включали его в списки лучших свободных тренеров лиги и высоко котировали во время работы, самостоятельная работа Токкета была провалом. Попытка перевести «Аризону» на быстрый хоккей чемпионского «Питтсбурга» привела к созданию скоростной, но абсолютно не умеющей забивать команды. «Ванкувер» при Токкете, впрочем, забивал не меньше, чем в первой половине сезона при Будро, но в плей-офф зайти уже не мог.

Летом болельщики строчили самые мрачные предсказания по поводу будущего команды. Обсуждались слухи о том, что Элиас Петтерссон, у которого летом закончится контракт, будет просить обмена, если «Кэнакс» не начнут походить на команду, которая за что-то борется. Дисбаланс линий казался ужасным, а собственных же звёзд ванкуверские фанаты считали переоценёнными и просили кого-то из них обменять, чтобы уйти в новую перестройку. Однако на старте нового сезона «Ванкувер» прёт танком: команда забивает больше всех в лиге, по пропущенным шайбам уступает лишь «Бостону».

В хоккее, в отличие от баскетбола, не выделяют «большие трио», но у «Кэнакс» оно есть — Тэтчер Демко надёжен в воротах, Элиас Петтерссон креативит впереди, а Куинн Хьюз разгоняет атаки. В прошлых сезонах обычно кто-то из них проседал, и вообще «Ванкувер» был печально известен слухами о неурядицах в раздевалке — президент клуба Джим Рутерфорд сравнил обстановку с «загородным гольф-клубом». Говорят, Токкет смог наладить отношения со своими звёздами — и именно это стало одним из ключевых факторов такой классной формы команды.

Куинн Хьюз Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

Поговорим сперва про новоиспечённого капитана «Ванкувера»: самый старший братец в хоккейной семейке после 13 игр сезона имеет 21 очко и может замахнуться на то, чтобы выдать 100-очковый сезон — но на этот раз уже реально полезный для команды, в отличие от Эрика Карлссона в прошлом году. Однако, говоря про новоиспечённого капитана «Ванкувера», просто необходимо отметить и его нового партнёра по паре.

Раньше в пару к Хьюзу ставили чистого домоседа, что было объяснимо с точки зрения хоккейной логики. Забеги Куинна страховали поочерёдно Крис Танев, Трэвис Хэмоник и Люк Шенн: эффективность этих пар разнилась. Однако сейчас вместе с американцем играет Филип Гронек: нельзя сказать, что чех в «Детройте» зарекомендовал себя чистым полузащитником, но огрехи в своей зоне у него были. Внезапно два склонных к атаке защитника дали гигантский оборонительный плюс: за 176 минут, что пара Хьюз — Гронек провела на льду в равных составах, «Ванкувер» забил 14 раз и пропустил лишь трижды.

Возможно, секрет прост — если шайба у тебя, ты не пропустишь. По данным Sportsnet, Хьюз владеет шайбой в среднем 3:16 за игру, опережая даже Кейла Макара. Гронек тоже умеет разгонять игру длинными пасами, при этом достаточно мобилен, чтобы не проваливаться при подстраховке. Продвинутая статистика отмечает, что Гронек прекрасно чистит пятак после подборов, занимая второе место в лиге по возврату шайбы после бросков соперника. У фанатов «Ванкувера» возникали опасения из-за того, что такое сочетание ударит по глубине защиты, но сочетание Суси — Майерс хорошо проявляет себя в роли второй пары. Долговязый Майерс давно был субъектом насмешек многих фанатов НХЛ — но, возможно, золото ЧМ придало ему новый импульс в 33 года.

Удивительно, но Хьюз и Петтерссон стали выходить в одной пятёрке куда меньше, чем в прошлые сезоны: теперь лидер обороны «Ванкувера» выходит со звеном, которое центрит Джей Ти Миллер. Конечно же, как говорит Токкет, эту идею он подсмотрел в «Питтсбурге». Звено Петтерссона, которое больше владеет шайбой, снижает нагрузку второй пары защитников. А кто помогает шведской суперзвезде? Андрей Кузьменко и Илья Михеев.

Элиас Петтерссон и Андрей Кузьменко Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

Многие боялись, что Кузьменко при Токкете будет забивать меньше и получит меньше игрового времени, однако умение форварда забрасывать шайбы не только с чистого льда наверняка понравилось новому тренеру. Пропустивший почти половину прошлого сезона Михеев не потерял своих скоростных и бойцовских качеств за время отсутствия — и Токкет решил воссоединить тройку, которая была самой горячей в «Ванкувере» и в прошлом году. За те 30 игр, что русско-шведское звено провело вместе, оно забивало по пять голов в пересчёте на 60 минут игрового времени — никто даже близко не подходил.

Показательно, что в своё время именно Михеев, поигравший с Кузьменко в СКА, в своё время стал одним из тех людей, что уговорили Андрея ехать в «Ванкувер» — хотя сам Илья на тот момент только-только подписался в Канаде. Теперь они вместе с Петтерссоном показывают идеальный пример хоккейного разделения труда: креативный плеймейкер, который сам может забивать, чистый снайпер и скоростной трудяга, который тоже умеет создавать моменты.

Тэтчер Демко давно продвигался фанатами «Ванкувера» как теневой фаворит на «Везину», но человеку с одним из самых странных имён в НХЛ мешала то конкуренция с Якобом Маркстрёмом, то травмы, то нестабильность. Прямо сейчас Демко в прямом смысле слова стоит на голове: если в целом по сезону он отражает 94,8% бросков, то в моментах с высокой опасностью этот показатель растёт до невероятных 98,3% — в лиге и близко нет вратаря с такой эффективностью. За девять игр вратарь отразил 15 голов сверх xG – и это снова первое место в НХЛ с гигантским отрывом от второго места (Джереми Свейман из «Бостона» имеет почти 10).

Тэтчер Демко Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

Впрочем, у невероятного старта «Ванкувера» есть и свои нюансы: команде прямо сейчас очень сильно прёт. Даже на отрезке в 13 матчей реализация бросков в 16% — случай исключительный, по ожидаемым голам «Кэнакс» идут на 30-м (!) месте в лиге, ненамного опережая «Чикаго» и «Сан-Хосе». Помогает календарь, благодаря которому «Ванкувер» сыграл три матча с обморочным «Эдмонтоном» и несколькими аутсайдерами — да и реализация большинства в 33% тоже не будет держаться так на отрезке хотя бы в треть сезона.

Однако болельщики «Ванкувера» и так жутко довольны. «Если вы скажете, что этой команде невероятно везёт с реализацией — это будет честно. Да, «Ванкуверу» повезло и с расписанием, команды часто проводят против «Кэнакс» вторые игры за два дня. Но за 10 лет никакие проблемы соперников — травмы, усталость, отсутствие первого вратаря — не помогали «Ванкуверу» обыгрывать их. Эта команда заслужила немного веселья», — пишет автор сайта CanucksArmy под псевдонимом The Stanchion. И даже если «Ванкувер» сильно затормозит в ближайшее время, то можно сказать, что они всё равно играют лучше, чем их собственная фан-база могла представить.