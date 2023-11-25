«Сожалею до сих пор». Новичок «Ак Барса» об издевательствах над темнокожим одноклассником

Новичок «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался об издевательствах над темнокожим одноклассником. В 14 лет американский хоккеист попал под суд, потому что он вместе с друзьями запугивали и били своего чернокожего одноклассника-инвалида.

«Этот парень на самом деле был одним из моих друзей в классе. У нас была общая компания, с которой мы проводили много времени. Мы вместе играли в футбол, проводили много времени вместе с самого детства. Всё случилось на баскетбольном матче в школе. Мы очень плохо поступили с парнем, задевали его, издевались, о чём я сожалею до сих пор. Тогда мы не задумывались, насколько это жестоко, неправильно и глупо. Всего в ситуации было три человека, до суда дошли двое.

Потом писали, что на суде я выглядел равнодушным. Но в 14 лет оказаться в суде после всех этих разбирательств тоже тяжело. Наверное, тогда я даже не понимал, что происходит. Стоял там и не знал, что сказать, просто застыл. Очень тяжёлый момент и для меня, и для всей семьи. Сестра и брат учились в той же школе, им тоже ещё долго напоминали об этом.

Некоторые СМИ писали, что я не извинился, хотя извинялся несколько раз и в суде лично, и письменно. Если бы у меня была возможность вернуться назад и изменить ситуацию, конечно, я бы так и сделал. Через месяц мне 22, прошло восемь лет, и мне всё ещё тяжело, я всё ещё хочу всё поменять.

Я никогда вот так открыто не рассказывал о том, что произошло. В «Бостоне» я тоже давал большое интервью, казалось, что получится наконец объяснить всю суть. Но оно так и не вышло. Этот случай не про издевательства над человеком с ограниченными возможностями, который не мог двигаться. Исайя был одним из наших друзей, точно таким же, как мы все. Я плохо поступил со своим другом и одноклассником, а не с инвалидом», – цитирует Миллера «Бизнес Online».

От 21-летнего хоккеиста ранее отказались «Бостон Брюинз» и «Аризона Койотс» из-за прошлого защитника. Сегодня «Ак Барс» подписал с Миллером трёхлетний контракт.