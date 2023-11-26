Сидни Кросби высказался о возможном завершении своей карьеры и карьеры Овечкина

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос о возможном завершении своей карьеры и карьеры российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Оба хоккеиста проводят 19-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Овечкину сейчас 38 лет, Кросби — 36.

«Надеюсь, мы ещё далеки от завершения», — приводит слова Кросби The Athletic.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1364 встречах, в которых забросил 827 шайб, отдал 670 результативных передач и суммарно набрал 1497 очков при общем показателе полезности «+69». Кросби прибыл в НХЛ в том же году, что и нападающий «Вашингтона», — в 2005-м. За это время канадский форвард принял участие в 1209 матчах в регулярных чемпионатах, записав на свой счёт 1525 (563+962) результативных баллов.