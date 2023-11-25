Билялетдинов оценил состояние Радулова после болезни и дубль Евгения Свечникова

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался об итогах встречи с «Витязем». Казанцы одержали победу со счётом 3:2.

«Ребята здорово подготовились к игре, сделали всё, чтобы у нас сегодня был положительный результат. Матч был непростым, где-то выстояли, команда сработала хорошо.

В каком состоянии сейчас находится Александр Радулов? Он сильно проболел, предыдущая встреча с «Куньлунем» была очень сложной для него, но Саша решил выйти. И сегодня он отыграл достойно, ничего плохого сказать не могу. Старается играть на команду, на результат. Он наш капитан.

Что могу сказать о Евгении Свечникове, который сегодня отметился дублем? Очевидно, что он делает определённые выводы, исправляется. Сегодня играл хорошо, забросил две нужные шайбы. Молодец. Его выводы связаны с тем, что его несколько раз выводили из состава? Возможно. Каждый воспринимает так, как он хочет. Считаю, Евгений ко всему относится с пониманием. Он старается делать то, что необходимо.

Впереди у «Ак Барса» матч с «Ладой», в каком состоянии команда к ней подойдёт? Нам надо отдохнуть после выездной серии, после чего серьёзно готовиться к этой игре. Мы пока неудачно играем с «Ладой» в этом сезоне, постараемся сыграть достойно и добиться результата», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, сегодня, 25 ноября, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошла встреча регулярки КХЛ. «Витязь» на правах хозяина площадки сыграл с «Ак Барсом». Матч закончился победой казанцев со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).