Фисенко о «Ладе»: за счёт духовитости пластаемся в каждой игре

Капитан «Лады» Михаил Фисенко рассказал, за счёт чего тольяттинскому клубу удаётся показывать отличные результаты в первом сезоне после возвращения в КХЛ.

«Каково быть капитаном команды, собранной почти с нуля? Ничего нового, у нас было достаточно времени познакомиться, пообщаться, понять, кто из себя что представляет, поэтому доверили роль капитана. Стараемся справляться с такими обязанностями.

Напоминает ли эта «Лада» по философии «Адмирал» прошлых сезонов? Может, есть какие-то параллели. У нас, скажем так, не самый сильный состав, но за счёт духовитости, за счёт характера нам удаётся просто пластаться в каждой игре, стараться брать очки в каждой игре», — сказал Фисенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.