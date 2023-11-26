«Сочи» одержал волевую победу в матче с «Амуром», уступая после первого периода 0:2
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сочи». Волевую победу в матче одержали сочинцы со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
1:0 Коршков (Барулин) – 09:55 (5x5) 2:0 Барулин – 18:28 (5x5) 2:1 Грэм (Мичков) – 24:19 (5x3) 2:2 Бракко (Грэм, Гараев) – 25:41 (5x4) 2:3 Хафизов (Мичков, Перевалов) – 28:59 (5x5) 2:4 Бракко (Феоктистов, Волков) – 58:33 (en) 2:5 Гараев (Манухов, Сагадеев) – 59:07 (en)
«Амур» забросил две шайбы в первом периоде — отличились Егор Коршков и Владислав Барулин. После первого периода хабаровчане вели со счётом 2:0. Однако во втором периоде «Сочи» сначала удалось сравнять счёт благодаря двум быстрым голам Джесси Грэма и Джереми Бракко. Затем сочинцы вышли вперёд в счёте в середине второго периода, когда отличился Тимур Хафизов. В концовке матча гости забили ещё два гола в пустые ворота.
«Сочи» прервали серию из трёх поражений подряд и в следующем матче примут на своей площадке «Локомотив».
Комментарии
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