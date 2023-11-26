«Сочи» одержал волевую победу в матче с «Амуром», уступая после первого периода 0:2

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сочи». Волевую победу в матче одержали сочинцы со счётом 5:2.

«Амур» забросил две шайбы в первом периоде — отличились Егор Коршков и Владислав Барулин. После первого периода хабаровчане вели со счётом 2:0. Однако во втором периоде «Сочи» сначала удалось сравнять счёт благодаря двум быстрым голам Джесси Грэма и Джереми Бракко. Затем сочинцы вышли вперёд в счёте в середине второго периода, когда отличился Тимур Хафизов. В концовке матча гости забили ещё два гола в пустые ворота.

«Сочи» прервали серию из трёх поражений подряд и в следующем матче примут на своей площадке «Локомотив».