Гендиректор «СКА Арены» рассказал, в чём состоит уникальность объекта в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал, в чём заключается уникальность объекта в Санкт-Петербургt. Сегодня на арене пройдёт первый тестовый матч.

«Рады приветствовать вас в самом большом в мире ледовом дворце, насчитывающем 21 540 мест. Сегодня проходит первая тестовая игра. Буквально несколько недель назад мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта, и уже сегодня проводим первое тестовое мероприятие для подготовки проведения Матча звёзд КХЛ.

Основные задачи на сегодня – протестировать все основные инженерные позиции нашего объекта и совместно с КХЛ произвести взаимодействие наших команд для того, чтобы буквально через несколько дней принять свыше 20 тысяч зрителей на нашей арене. Уникальный объект, который представляет одни из лучших спортивных технологий, инженерных систем. Нашей уникальностью и особенностью является медиакуб: около 850 квадратных метров, это самый большой медиакуб в Европе.

И, конечно, самая главная задача нашей арены – это трансформация к проведению различных мероприятий, в том числе не только спортивных, но и концертов, общественно-значимых мероприятий. Сегодня мы открываем наш первый день, надеюсь, что у нас всё получится. Собрана профессиональная команда, со многих арен, многие прошли школу Олимпийских игр в Сочи, чемпионата мира по футболу. Арена построена для петербуржцев, для россиян, уверены, что нас ждёт успех. Сюда вложены не только архитектурная, инженерная и строительная мысли, но и сердца строителей, которые на протяжении нескольких лет строили этот объект», — передаёт слова Сватковского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее Сватковский заявил, что стоимость «СКА Арены» составляет около 60 млрд рублей согласно государственной экспертизе.