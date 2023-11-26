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«Охренел, пацанчик!» Игрок «Амура» высказал претензии Мичкову по поводу его падений на лёд

«Охренел, пацанчик!» Игрок «Амура» высказал претензии Мичкову по поводу его падений на лёд
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сочи». Волевую победу в матче одержали сочинцы со счётом 5:2.

На последних секундах матча удаление на форварде «Сочи» Матвее Мичкове за удар клюшкой получил хоккеист «Амура» Сергей Лапин. Игроку хабаровского клуба не понравилось, что Матвей картинно упал на лёд и предложил молодому нападающему скинуть краги и выяснить отношения в драке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Потасовки не состоялось, а на послематчевом рукопожатии страсти вспыхнули вновь. Лапин в грубой форме стал упрекать Мичкова в его падениях на лёд и симуляциях: «Прекращай, это тебя не красит». На что Мичков возразил, заявив, что это его работа и указал Лапину на победный счёт. Хоккеист «Амура» возмутился и заявил: «Ты охренел что-ли, пацанчик! Ты дома-то как сыграл?», намекая на недавнюю победу «Амура» в гостевом матче с «Сочи» со счётом 3:1.

ВИДЕО

«Сочи» прервали серию из трёх поражений подряд и в следующем матче сыграют на своей площадке с «Локомотивом».

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