«Есть ещё время одуматься». Министр спорта РФ — о неучастии россиян в турнире сборных НХЛ

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что организованный НХЛ турнир потеряет в привлекательности и ценности из-за запрета на участие в нём российских спортсменов. Международный турнир национальных команд, в котором будут играть только хоккеисты НХЛ, пройдёт в феврале 2025 года.

«Такой турнир будет проходить впервые, сейчас есть только общие его очертания. Посмотрим, как он будет организован, как будут сформированы команды. Но совершенно однозначно, что без российского хоккея любой турнир, будь то Кубок мира, Олимпийские игры или чемпионат мира, конечно, теряет свою привлекательность и ценность. До 2025 года ещё нескоро, и у организаторов есть ещё время, чтобы одуматься. Тем более что очень много отечественных спортсменов обеспечивают успех развития Национальной хоккейной лиги», — цитирует Матыцина ТАСС.

Планируется, что в турнире примут участие национальные сборные Канады, США, Финляндии и Швеции.