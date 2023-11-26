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Мартемьянов о поражении от «Сочи»: команда пропускает мимо ушей указания тренерского штаба

Мартемьянов о поражении от «Сочи»: команда пропускает мимо ушей указания тренерского штаба
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (2:5).

«Два забитых нами гола в первом периоде при нашей не очень хорошей, не очень качественной игре расхолодили команду. Игровое задание не выполнялось, есть претензии к игрокам по подготовке к матчу, как они готовятся. Я сегодня на площадке увидел игру тех людей, которые показывают другой хоккей, четыре пятых команды вышли неготовыми к игре. Возможно, такое расхолаживание получилось из-за двух голов и шести забитых в предыдущем матче. Соперник же вышел играть от ножа, очень правильно играли, они и добились победы.

Видимо, команда пропускает мимо ушей указания тренерского штаба. Или в одно ухо влетает, в другое вылетает. Подготовка к матчу — очень длительный и основательный процесс. Если ты не подходишь к игровой подготовке основательно, ты выйдешь на поле и ничего не получится. Сегодня игра проходила под контролем команды «Сочи». Я бы вызвал игроков, которые удалялись сегодня и спросил, зачем они удалялись. Следствие какой-то нервозности, может, выразилось каким-то непонятным образом», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

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