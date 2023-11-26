«Его хоккейный IQ зашкаливает». Журналист из США — об игре Мичкова в матче с «Амуром»

Журналист Билл Мельцер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) оценил игру форварда «Сочи» Матвея Мичкова в матче с «Амуром».

«Мичков сегодня сделал две результативные передачи в победном матче «Сочи» над «Амуром» со счётом 5:2. Он делает так много умных вещей на площадке, что начинаешь воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. Его атакующий хоккейный IQ зашкаливает», — написал Мельцер.

Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сочи». Сочинцы одержали волевую победу со счётом 5:2.

Отметим, что после игры состоялась словесная перепалка между Матвеем Мичковым и хоккеистом «Амура» Сергеем Лапиным.