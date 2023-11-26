«Проиграли всю борьбу». Форвард «Амура» Коршков — о поражении от «Сочи»

Нападающий «Амура» Егор Коршков прокомментировал домашнее поражение от «Сочи» (2:5).

«Какая может быть оценка, неудовлетворительная. Вели в две шайбы и допустили много невынужденных ошибок. Проиграли, можно сказать, всю борьбу. Это повлияло на результат матча.

Две заброшенные шайбы сыграли злую шутку с командой? Каждый матч длится 60 минут, все это понимают. Никто не задумывался, что будет лёгкая прогулка, надо было сыграть построже, и нас подвели ненужные удаления. Где-то приняли глупые решения на площадке, может, и стечение обстоятельств.

Послезавтра третий раунд дальневосточного дерби, можно ли сказать, что этот матч даст дополнительной мотивации команде? Погрустим немного сегодня, нужно всё переварить, завтра со свежей головой придём и будем готовиться к игре с «Адмиралом», — приводит слова Коршкова сайт «Амура».