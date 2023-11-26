Тренер Сергей Брылин рассказал о новых обязанностях в «Нью-Джерси»

Помощник главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин рассказал о своих новых обязанностях в клубе.

«Добавились новые обязанности. Я занимаюсь подготовкой к игре, разбором соперника, готовлю презентации к собраниям. Мы стараемся узнавать мнения других членов тренерского штаба. Работа делается сообща, а потом только всё представляется команде.

Последние 10 матчей мы по разным причинам играем не так, как нам хотелось бы. Время ещё есть, мы ещё даже 20 матчей не сыграли, поэтому нужно исправлять ошибки в игре, улучшать её во многих аспектах. И самое главное: нужно понять, что проходных игр не бывает — все матчи тяжёлые, все команды достаточно ровные», — приводит слова Брылина ТАСС.

Ранее Брылин заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал чаще играть на партнёров по команде в текущем сезоне НХЛ.