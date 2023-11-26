Нападающий «Сент-Луиса» Бучневич забросил восьмую шайбу в текущем сезоне

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В эти минуты в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Сент-Луис Блюз». После первого периода счёт 3:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте первой двадцатиминутки российский форвард Павел Бучневич с передач Роберта Томаса и Тори Крюга забросил третью шайбу в ворота хозяев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету 28-летнего Бучневича восемь заброшенных шайб и шесть результативных передач в 18 матчах.

«Блюзмены» после 19 сыгранных матчей одержали 10 побед при девяти поражениях. С 21 очками «Сент-Луис Блюз» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.