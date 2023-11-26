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Передача Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Детройтом»

Передача Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Детройтом»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На пятой минуте первого периода Дэвид Перрон с передач Лукаса Рэймонда и Шейна Гостисбера открыл счёт в игре. За 12 секунд до конца периода Йоэль Эрикссон Эк с передач Кирилла Капризова и Матса Цуккарелло восстановил равенство в счёте.

На 17-й минуте второго периода Дилан Ларкин с передачи Шейна Гостисбера вновь вывел хозяев вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Дэвид Перрон с передач Шейна Гостисбера и Дилана Ларкина сделал счёт 3:1 в пользу «красных крыльев». В конце матча Шейн Гостисбер установил окончательный счёт в игре.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Перрон (Рэймонд, Гостисбер) – 04:06 (pp)     1:1 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 19:48 (pp)     2:1 Ларкин (Гостисбер) – 36:53     3:1 Перрон (Гостисбер, Ларкин) – 41:29 (pp)     4:1 Гостисбер (Комфер, Расмуссен) – 59:37    

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин очков в игре не набрал.

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