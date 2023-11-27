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Берюбе: сегодня мы выключили Бедарда, не дав ему много времени и пространства

Берюбе: сегодня мы выключили Бедарда, не дав ему много времени и пространства
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).

«Это то, как мы хотим играть. Мы не хотим пропускать шайбы, какие мы пропускали. Мы выиграли матч в Аризоне, но мы не должны пропускать так много. Очевидно, в предыдущей игре (с «Нэшвиллом» (3:8). — Прим. «Чемпионата») мы вновь повторили те же ошибки. Сегодня всё было хорошо. Мы исправили этот момент. Я думаю, мы хорошо сыграли против Бедарда сегодня. Он хороший игрок, но я считаю, что мы выключили его, не предоставив ему много времени и пространства сегодня. Думаю, наша защита сегодня была начеку», — приводит слова Берюбе пресс-служба НХЛ.

«Блюз» набрали 23 очка и занимают седьмое место в таблице Западной конференции.

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