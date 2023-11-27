Щитов высказался об эмоциональном разговоре Мичкова и Лапина после матча «Амур» — «Сочи»

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал эмоциональный разговор нападающих Сергея Лапина и Матвея Мичкова после матча «Амур» — «Сочи» (2:5).

«Бывают такие игроки, которые любят поймать момент и использовать симуляцию. Может быть и такое, что игрок, нарушивший правила, от обиды высказывает претензии. Конечно, это не очень хорошо, но хоккей – разноплановая игра. В ней бывают симуляции.

Что касается момента с Мичковым, то ему могла клюшка в лицо срикошетить, что видно на повторе. Это же больно. Что касается разговора Лапина с Мичковым, то это обычные эмоции после игры. Ничего такого здесь нет. Я вообще не понимаю, зачем кого-то чему-то учить по окончании матча? Всё же закончилось. Руки пожали и сказали друг другу: «До свидания». Если у вас есть какой-то конфликт, тогда выясняйте отношения во время игры. После драки кулаками не машут. «Сочи» выиграл, «Амур» обиделся. Поэтому Лапин и начал высказывать претензии. Это же всего-навсего эмоции. Не стоит придавать этим словам серьёзное значение», — цитирует Щитова «РБ Спорт».