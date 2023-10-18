Защитник «Амура» Кэмерон Ли: с удовольствием сыграл бы за сборную России

Канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли, принявший российское гражданство, рассказал, что готов сыграть за сборную России.

«Возможное выступление за сборную России? Несомненно, я бы с удовольствием это сделал. Было бы великолепно», — приводит слова Ли ТАСС.

В текущем розыгрыше Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26-летний игрок обороны провёл 16 матчей, в которых набрал 8 (1+7) результативных баллов.

Прошлый сезон стал для 26-летнего защитника дебютным в Континентальной хоккейной лиге. В 53 встречах защитник забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. До хабаровского клуба Ли играл в NCAA и АХЛ. В 92 матчах Американской хоккейной лиги Кэмерон записал на свой счёт 34 (3+31) очка.