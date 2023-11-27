«Случаи симуляции в КХЛ участились». Коньков — о жёстком разговоре Мичкова и Лапина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал про эмоциональный разговор, произошедший после матча «Амур» – «Сочи» (2:5), в котором форвард хозяев Сергей Лапин высказал игроку «леопардов» Матвею Мичкову претензии из-за симуляции.

«Мичков – игрок, который может делать результат и создавать проблемы для соперников. Тренеры перед началом матчей акцентируют внимание своих команд на таких ребятах. С ними стараются играть близко. Симуляции мы видим в футболе, когда с лидерами команд играют жёстко и плотно. Кто-то может иногда добавить театральных действий. Когда ты играешь, то намного сильнее и лучше видишь моменты, когда человек симулирует. Нужно досконально всё рассматривать.

Сейчас случаи симуляции в КХЛ участились. Игроки чаще, чем раньше, апеллируют к судьям. Правила такие, что трогать соперников нельзя, любой контакт наказуем. Некоторые этим пользуются. Многие ребята, наоборот, стараются придерживаться хоккейного кодекса. Но есть и артисты. Что касается Мичкова, нужно посмотреть и разобрать момент. Я считаю, что это нормально. Если ты видишь, что человек исполняет театральные номера, надо сказать ему, что это хоккей и что здесь не надо так делать», — цитирует Конькова «РБ Спорт».