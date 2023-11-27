«Хвалить нужно, перехваливать — нельзя». Кравец — об оценках игры «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победную серию омского клуба, которая продолжалась 10 матчей.

«Хвалить нужно, перехваливать – нельзя. То, что у нас определённая уверенность появилась, это здорово, главное – чтобы она не переходила в заоблачную самоуверенность. Нужна солидность и уважение к сопернику. И, конечно, необходимо хорошее взаимодействие и работа на льду. Сейчас называют лучшей командой, а в начале чемпионата были другие слова от критиков. Мы всё это воспринимаем нормально, каждый человек может высказать своё мнение. Критика тоже позволяет задуматься, всё ли мы делаем правильно.

За счёт чего удалось так разыграться? Мы и в начале чемпионата играли довольно неплохо, недалеко отставали по потерянным очкам. Были очень хорошие матчи, были – не очень. Всё вместе: вратарь стал более уверенно играть – более уверенно стала играть и защита, уверенно играет защита – всё получается в нападении. Лидеры сильно добавили, многое взвалили на свои плечи и повели за собой. У других ребят есть отличный пример, за кем нужно тянуться. Взаимодействие игроков, тренерского штаба и персонала приносит результат», — сказал Кравец в интервью «РБ Спорт».

Омский клуб набрал 47 очков после 34 сыгранных встреч и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.