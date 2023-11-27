Кравец: многие в НХЛ играют по той же системе, которую я испробовал в «Витязе»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о своей системе игры, которую использует в омском клубе и по которой играют несколько клубов НХЛ.

«Конечно, я смотрю НХЛ. Мы стали играть по той системе, которую я когда-то испробовал в «Витязе». Сейчас многие в НХЛ играют по той же системе – «Детройт», «Аризона». Подсматриваю, учусь – делают ли они что-то другое или похожее на наше.

В чём заключается эта система? Система «1-1-3», это активная игра двух нападающих или троих игроков, находящихся сзади.

Мне нравится, как играет «Бостон», там немного другая система. Видно, что обученные игроки, держат шайбу, не отбрасываются. В прошлом сезоне понравился «Вегас». Нельзя сказать, что там суперигроки, но кубок удалось выиграть за счёт коллектива. То же касается «Флориды» – командная система и четыре звена, которые выполняли огромный объём работы», — сказал Кравец в интервью «РБ Спорт».