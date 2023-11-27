Дементьев: Капризов не играет на свой уровень только по статистике

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об игре российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в текущем сезоне.

«Капризов не играет на свой уровень только по статистике. Если вы посмотрите игры, то у вас не будет сомнений в том, что Кирилл полностью отдаётся игре. Получив статус звезды НХЛ, к нему приковано пристальное внимание соперников, ему просто не дают выйти на удобную позицию для броска. Он достаточно владеет шайбой, организует атакующие действия своей пятёрки. Партнёры его поддерживают в этом, раздаёт острые пасы. К сожалению, шайба не идёт в ворота соперников. Понятно, что ни руководство, ни сам Кирилл недовольны нынешним положением вещей, но долго это продолжаться не может и чёрная полоса сменится на белую. Посмотрите, сколько игр Макдэвид не мог забить? Всё бывает и всё проходит», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне Капризов сыграл 19 матчей, в которых набрал 18 (6+12) результативных баллов.