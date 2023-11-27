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Дементьев высказался о нестабильной игре Клима Костина за «Детройт»

Дементьев высказался о нестабильной игре Клима Костина за «Детройт»
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о нестабильной игре нападающего «Детройт Ред Уингз» Клима Костина в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

«Клим Костин достаточно опытный игрок во всех смыслах для Северной Америки, в игровом и бытовом плане. «Детройт» всё ещё находится в стадии перестройки и места в основном составе гипотетически есть. Своим трудом, талантом и отношением нужно завоевать доверие тренера, и тогда ситуация изменится в лучшую сторону», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Костин пропустил матч «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0) по решению главного тренера «красных крыльев» Дерека Лалонда. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Клим сыграл 16 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.

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