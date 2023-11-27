Немировски: много моментов, когда владеем шайбой, но ноги не двигаем, шайбу не двигаем

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:2).

«Не самая красивая игра, но самое главное — победа. Следующая игра через 24 часа, даже меньше. Главное – восстановление. И нужно исправить ошибки сегодняшние, что мы делали. Соперник будет очень сильный завтра, надо готовиться.

Проблемы в переходных зонах? Индивидуальные ошибки. Много моментов, когда мы владеем шайбой, но ноги не двигаем, шайбу не двигаем. Очень долго принимаем решение. Говорил ребятам, что из-за этого они много в тело играют против нас. Пока мы принимаем решение, они уже садятся и в тело играют. Надо быстрее двигать шайбу. А так третий период получше сыграли и потом довели игру до победы.

В тело не уступили? Нет, это очень важный момент тоже. Они начали в тело играть. Нам надо было сразу начать. Они начали, мы отвечали. Это показало очень хороший командный характер.

Не было желания поберечь Михалёва во время потасовок? Нет, он умеет драться.

Бек мог сыграть с Андреоффом и Михалёвым? Да. Я надеюсь, завтра Бек и Ахияров смогут сыграть.

Красоткин сыграет с «Северсталью»? Скорее всего, завтра он не сыграет.

Прохоркин подменил Бека в большинстве? Прохоркиным доволен, большинством – нет», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.