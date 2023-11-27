«Ак Барс» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» заключил соглашение до конца сезона-2023/2024 с защитником Алексеем Марченко, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне Марченко защищал цвета ярославского «Локомотива». Всего в КХЛ на счету 31-летнего хоккеиста 452 матча и 139 (29+110) набранных очков. В сезоне-2018/2019 Марченко в составе ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина.

Самым успешным в контексте личной статистики для Марченко стал регулярный чемпионат-2021/2022, в котором он набрал 25 (4+21) очков в 45 матчах за ярославский клуб при показателе полезности «+10».

На данный момент команда Зинэтулы Билялетдинова занимает пятое место в таблице Восточной конференции, имея в своём активе 42 очка. В ближайшей игре казанцы 28 ноября сыграют дома с тольяттинской «Ладой».