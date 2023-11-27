Жамнов прокомментировал победу «Спартака» после неудачной серии из трёх матчей

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:1).

«Почему развёл Голдобина и Порядина, а потом снова их воссоединил? Хотели сделать баланс во всех звеньях, но Шейн Принс выбыл после 10 минут первого периода, получил микротравму, поэтому вернули. Пока не готов сказать, когда Принс восстановится, по прилёте в Москву будем понимать больше.

Возможность возвращения Михаила Мальцева? Это вопрос не ко мне, с ним на связи. Мне тяжело сказать, как будет складываться ситуация, он будет принимать решение.

Основная причина победы? Первый период не получился таким, как мы хотели. В перерыве поговорили с ребятами, объяснили все нюансы, игроки адекватно отреагировали. Была игровая дисциплина, не принимали ненужных решений, надо отметить Кареева, который держал нас в игре, здорово сыграл», — приводит слова Жамнова с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, эта победа прервала серию неудач красно-белых, которая до этой игры насчитывала три матча.