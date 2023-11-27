Главный тренер ЦСКА — о переходе Уильямса: нам нужны были защитники

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения его команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от ярославского «Локомотива» (2:3) оценил действия новичка команды — защитника Колби Уильямса, перешедшего из «Адмирала».

«Уильямс? По-честному, нам сюда нужны были защитники. Наверное, его лучшее качество – это умение хорошо кататься как лицом, так и спиной, хорошо видит поле, не боится физической игры. Адаптация проходит достаточно неплохо, а его мастерство для нас не сюрприз. Но приятно видеть его прогресс.

Видим ли в нём атакующий потенциал? Прошло не так много игр, но то, что он показал в атаке, меня устраивает», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.