Мамбеталиев: не смогли донести до ребят, что нужно каждую смену выходить и выкладываться

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Витязя» (2:5).

«Предупреждали ребят, что игра будет сложная. Забили первый гол и пропустили ненужный в большинстве. Череда ошибок пошла, так и не смогли донести до ребят, что нужно на каждую смену выходить и выкладываться. Не шла сегодня игра ни у кого. Можно только отметить второй состав. Остальные не отыграли на своём уровне.

Червены сегодня был в первом звене вместо Омирбекова? Мы просто хотели более опытного центрального поставить, чтобы сложилось большинство и чтобы он помог Роману Старченко и Евгению Рымареву. Не получилось.

Когда ждать Хенкеля? Я думаю, что с Магнитогорском будет играть. Сейчас потренируется с командой.

Сегодня начудил Паскуале? Бывают такие моменты, защитники не поняли его и не доиграли до конца. Бывают такие моменты, что не идёт игра. Сегодня такое случилось. Забили быстрый гол, пропустили в большинстве. Думали, сейчас исправим. Тут же пропускаем второй, третий. Вроде как старались, хотели исправить, но видно, что не получилось у ребят. Бывают такие дни, что не складывается игра», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба «Барыса».

«Барыс» остался с 17 очками и идёт на 11-й строчке Востока. В ближайшей игре клуб из столицы Казахстана 30 ноября примет дома «Металлург».