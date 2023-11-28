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Источник: Джон Хайнс станет новым главным тренером «Миннесоты»

Источник: Джон Хайнс станет новым главным тренером «Миннесоты»
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Джон Хайнс станет новым главным тренером «Миннесоты Уайлд», сообщает инсайдер Майкл Руссо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, последним клубом специалиста был «Нэшвилл Предаторз», который он тренировал в течение четырёх сезонов и трижды выводя команду в плей-офф. В июле он покинул пост главного тренера клуба.

Напомним, ранее стало известно, что «Миннесота» уволила главного тренера клуба Дина Эвасона. Также клуб покинул помощник тренера Боб Вудс.

На данный момент «Миннесота» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 14 очков. Команда проиграла семь последних матчей в НХЛ.

Отметим, за «Миннесоту» выступает российский нападающий Кирилл Капризов.

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