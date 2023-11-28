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Второй номер драфта НХЛ форвард «Рейнджерс» Какко получил травму после жуткого падения

Второй номер драфта НХЛ форвард «Рейнджерс» Какко получил травму после жуткого падения
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду крупно проиграл «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «клинков».

Выбранный под вторым номером на драфте НХЛ — 2019 финский нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко досрочно завершил матч, получив травму после жуткого падения. В единоборстве с защитником «Баффало» Эриком Джонсоном 22-летний финн подвернул ногу, после чего ударился ей о борт. Нападающий хозяев покинул лёд только при помощи партнёров и в дальнейшем уже не смог вернуться на лёд.

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В нынешнем сезоне форвард «Рейнджерс» принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

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