Панарин вдрызг провалил плей-офф НХЛ. Но у фиаско «Рейнджерс» ещё миллион причин

Кто виноват и что делать? Поиском ответов на этих два вечных вопроса на протяжении как минимум ближайших нескольких недель будут заниматься в руководстве «Нью-Йорк Рейнджерс». Самый богатый клуб Национальной хоккейной лиги с треском провалился в розыгрыше Кубка Стэнли, вылетев из плей-офф уже на стадии первого раунда. Ещё более разочаровывающим моментом для всей организации «Рейнджерс» стало то обстоятельство, что первые два матча с «Нью-Джерси Дэвилз» были выиграны с общим счётом 10:2. Но продолжение серии обернулось для команды Жерара Галлана жесточайшим разочарованием. «Синерубашечники» проиграли четыре матча из пяти, завершив выступление в сезоне грандиозным провалом в последнем матче – 0:4.

Одним из главных виновников поражения «Рейнджерс» как в североамериканских, так и в российских социальных сетях моментально назначили российского нападающего Артемия Панарина. Оно и неудивительно. Статистика 31-летнего форварда в серии с «Нью-Джерси» говорит сама за себя. Уроженец Коркино завершил плей-офф лишь с двумя голевыми передачами в семи матчах, причём оба результативных действия Артемий совершил ещё в первом матче серии. Следующие шесть встреч Панарин провёл на голодном пайке, отметившись в них суммарным показателем полезности «-3» и двумя минутами штрафного времени.

Занимающий второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ нападающий действительно откровенно провалил плей-офф. Возможно, в скором времени выяснится, что россиянин в серии с «Нью-Джерси» действовал с какой-то травмой, и тогда объяснить неудачные действия Артемия будет проще. Но пока в россиянина закономерно летят критические стрелы. В этом плане Панарин является заложником своего бешеного контракта. От игрока со вторым кэпхитом в лиге в главных матчах сезона ждут намного больше, однако Артемий растворился на льду.

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Вот только является ли Панарин главным виновником произошедшего с «Рейнджерс» в этом плей-офф? Простой ответ. Разумеется, нет. Генеральный менеджер «синерубашечников» Крис Друри провёл огромную работу в дедлайн, поставив на кон практически всё. Под занавес окна переходов в североамериканской лиге Друри совершил целый ряд обменов, усилив и без того мощную линию нападения двумя суперзвёздами НХЛ – россиянином Владимиром Тарасенко и американцем Патриком Кейном.

Практически наверняка ни один из этих игроков не останется в клубе на следующий сезон из-за необходимости укладываться в потолок зарплат. Пожертвовав целым рядом выборов на драфте НХЛ, в «Рейнджерс» сделали осознанную ставку на этот плей-офф. И другой задачи, кроме как завоевание первого Кубка Стэнли за 29 лет, перед «синерубашечниками» стоять не могло. На выходе – вылет в первом раунде.

Судя по игре «Рейнджерс», сложилось устойчивое впечатление, что главный тренер американской команды Жерар Галлан так и не смог разобраться со всей россыпью звёзд, которая на него свалилась. Переход Кейна и Тарасенко воспринимался многими как подготовка возможной связки с Панариным, ну хотя бы одной, но в итоге налаженного взаимодействия создать так и не получилось. Более того, в последних двух матчах плей-офф Артемий и вовсе действовал в третьей тройке нападения, завершая серию в сочетании с Филипом Хитилом и Каапо Какко. И это было похоже на агонию канадского специалиста.

После двух побед на старте серии игра его команды просто развалилась вдрабадан. Обладая сумасшедшим подбором исполнителей, в четырёх проигранных матчах «Рейнджерс» в сумме забросили две шайбы, умудрившись дважды проиграть на ноль. Во всём этом виноват один Панарин? Откровенно говоря, из всех форвардов «Рейнджерс» критики не заслужил только Крис Крайдер. Временами неплохо смотрелся Тарасенко, чуть меньшими временами – Кейн. Остальные форварды «синерубашечников» сыграли в разы ниже своего потенциала. Тот же Мика Зибанеджад завершил серию с одной заброшенной шайбой, а первый номер драфта НХЛ Алекси Лафреньер умудрился не набрать ни одного очка за семь матчей!

Когда 90% игроков команды действуют ниже своих возможностей – это всегда вина тренерского штаба. На старте серии «Рейнджерс» демонстрировали отличную реализацию большинства, действуя с выдающимся процентом 40. Но многоопытный наставник «дьяволов» Линди Рафф после двух поражений сумел перестроить свою оборону, и главное орудие «Рейнджерс» начало работать против них. Мало того, что «синерубашечники» перестали забивать в большинстве, они ещё и пропускали ключевые голы в свои ворота в этом формате.

Показательным стал победный гол «дьяволов» в серии. Один кубковый боец «Нью-Джерси» Ондржей Палат буквально затерроризировал в прессинге двух хоккеистов «Рейнджерс», организовав гол для Майкла Маклауда. А ведь в четвёртом матче серии «синерубашечники» уже пропускали в собственном большинстве. В отличие от прошлогоднего плей-офф, на сей раз игроки «Рейнджерс» подошли к плей-офф в откровенно не лучшей физической форме.

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

И, возможно, одной из причин этому как раз и стал обмен Кейна. Чтобы вписать американского форварда в потолок зарплат, «синерубашечникам» на протяжении двух недель приходилось играть усечённым составом. Целую серию матчей «Рейнджерс» провели в 16–17 полевых хоккеистов, потому что 18 полевых игроков не укладывались в ежедневно обновляемый потолок зарплат. Каждый такой матч становился дополнительной повышенной нагрузкой для лидеров команды. И фактически именно с того момента и начали копиться все проблемы американской команды, которые в итоге и стоили ей такого итога сезона.

– Сколько тебе нужно золота?

– Э-э-э… много!

– А если его будет слишком много?

– Глупое животное! Золота не может быть слишком много!

Кажется, что диалог из этого советского мультика про золотую антилопу как нельзя лучше характеризует итоги нынешнего сезона для «Рейнджерс». В дедлайн американская команда решила затариться как в последний раз в жизни, но разобраться с накопленным богатством в её стане так и не сумели. И отвечать за это явно должен не только один Панарин.