Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дмитрий Воронков заявил, что остаётся в «Коламбусе», хотя думал о возвращении в Россию

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков заявил, что остаётся в клубе, хотя думал о возвращении в Россию, сообщает журналист Аарон Портцлайн в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник сообщает, что Воронков сделал это заявление при помощи переводчика, своего товарища по команде Кирилла Марченко.

Ранее генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен заявил, что россиянин скучает по родине.

Отметим, что в нынешнем сезоне Воронков принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и шесть результативных передач.

На данный момент «Коламбус» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 19 очков. Сегодня «Блю Джекетс» принимали «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Воронков записал в свой актив заброшенную шайбу.