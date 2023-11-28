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Александр Овечкин вошёл в топ-50 по количеству матчей в НХЛ

Александр Овечкин вошёл в топ-50 по количеству матчей в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». По ходу первого периода хозяева впереди — 1:0.

В этом матче принимает участие российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1365-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Овечкин сегодня вошёл в топ-50 в истории североамериканской лиги, повторив результат находящегося сейчас без команды, но официально ещё не завершавшего карьеру Эрика Стаала.

Следующей целью для Овечкина является показатель известного в прошлом финского защитника Теппо Нумминена (1372). Рекорд НХЛ по матчам принадлежит Патрику Марло (1779). Среди действующих игроков на первом месте находится защитник «Даллас Старз» Райан Сутер (1381).

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