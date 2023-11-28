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Марченко прокомментировал установление исторического достижения россиянами «Коламбуса»

Марченко прокомментировал установление исторического достижения россиянами «Коламбуса»
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В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

После окончания встречи российский нападающий хозяев Кирилл Марченко прокомментировал историческое достижение клуба. «Это действительно здорово. Хорошая память для нас, всех русских ребят. Но самое главное — сегодняшняя победа. Если бы все русские ребята забили, а мы не выиграли — ничего весёлого в этом бы не было», — заявил Марченко после матча.

Напомним, заброшенные шайбы в свой актив записали Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Таким образом четыре российских игрока «Коламбуса» сегодня установили историческое достижение в НХЛ. Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги четыре разных российских хоккеиста отличились в одном матче, будучи игроками одной команды. Ранее подобного никогда не происходило.

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