Четыре игрока «Коламбуса» установили историческое достижение для России в НХЛ

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей результативными действиями отметились все четыре российских хоккеиста. Заброшенные шайбы в свой актив записали Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Таким образом четыре российских игрока «Коламбуса» сегодня установили историческое достижение в НХЛ. Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги четыре разных российских хоккеиста отличились в одном матче, будучи игроками одной команды. Ранее подобного никогда не происходило.

Примечательно, что автором пятой шайбы «Коламбуса» стал канадский игрок Джастин Дэнфорт, известный по своим выступлениям в КХЛ за «Витязь».