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Нападающий «Флориды» едва не повторил рекорд Павла Буре 24-летней давности

Нападающий «Флориды» едва не повторил рекорд Павла Буре 24-летней давности
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Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт едва не повторил клубный рекорд 24-летней давности, принадлежащий Павлу Буре.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 01:28 (pp)     0:2 Райнхарт (Беннетт, Барков) – 25:59 (pp)     0:3 Беннетт (Барков, Монтур) – 27:09 (pp)     0:4 Вераге (Куликов, Беннетт) – 51:59     0:5 Луостаринен – 56:32    

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), форвард забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» и довёл свой снайперский счёт в нынешнем сезоне до 15. На достижение отметки в 15 голов ему потребовался 21 матч. Таким образом, Райнхарт показал второй результат в истории «Флориды» по скорости достижения 15 шайб на старте сезона, обойдя Александра Баркова (23). Рекорд принадлежит Павлу Буре — в сезоне-1999/2000 россиянин забил 15 голов за 16 матчей.

Сегодня, 28 ноября, «Флорида Пантерз» всухую обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

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