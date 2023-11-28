Нападающий «Флориды» едва не повторил рекорд Павла Буре 24-летней давности

Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт едва не повторил клубный рекорд 24-летней давности, принадлежащий Павлу Буре.

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), форвард забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» и довёл свой снайперский счёт в нынешнем сезоне до 15. На достижение отметки в 15 голов ему потребовался 21 матч. Таким образом, Райнхарт показал второй результат в истории «Флориды» по скорости достижения 15 шайб на старте сезона, обойдя Александра Баркова (23). Рекорд принадлежит Павлу Буре — в сезоне-1999/2000 россиянин забил 15 голов за 16 матчей.

Сегодня, 28 ноября, «Флорида Пантерз» всухую обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).